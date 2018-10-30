Almanlar Bodrum'a geliyor

Almanya'nın önde gelen seyahat acentalar zinciri RTK yetkililerinden Kerstin Forstner, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

2019 yılı ve sonrası için Bodrum ile ilgili planladıkları çalışmaları paylaşmak üzere Bodrum'u ziyaret eden RTK yetkililerinden Kerstin Forstner, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile de görüşerek yaptıkları çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi. Meeting Point Turkey Ege Direktörü Orhan Kangül ve Bodrum Kontrat Müdürü Hakan Alim'in de eşlik ettiği ziyarette Forstner, ilk olarak Mayıs 2019'da 200 kişilik, Ekim 2019'da ise 900 kişilik acenta sahipleri ve üst düzey yöneticilerden oluşan iki grubu Bodrum'da bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Bodrum'da kaldığı süre boyunca Bodrum yarımadasını adım adım gezen Forstner, Bodrum'a hayran kaldığını da belirterek, FTI Group - Meeting Point Turkey çatısı altında Bodrum için yapacakları çalışmanın heyecan verici olacağını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon ise Alman turistlerin Bodrum için çok önemli olduğunun altını çizerek RTK yetkilisine ve FTI Group - Meeting Point Turkey yetkililerine yapmış oldukları çalışmalar için ayrıca teşekkür etti. Başkan Kocadon, “Bölgemize yapılacak her türlü yatırımlara sonuna kadar destek olacağız” dedi.