Almanya’dan istediği banka kartına 239 gün sonra kavuştu

Commerzbank’ın 13 Kasım 2017 tarihinde gönderdiği banka kartı Erdoğan Esin’in Muğla’daki evine 30 Haziran 2018 tarihinde ulaştırılabildi.

Yaklaşık 8 ay boyunca her hafta postaneye gittiğini ifade eden 84 yaşındaki Erdoğan Esin, “Postaneye her gidişimde ‘Henüz kartınız gelmedi. Gelince size haber vereceğiz’ dediler. Almanya’daki bankamı arıyorum. Kartınızı gönderdik diyorlar. Bakıyorlar adres mi yanlış diye, yok o da doğru. Ben 84 yaşındayım. Bir yıl boyunca rezil oldum postaneye gidip gelmekten. Commerzbank tarafından ikinci kez kart gönderilecekti. Tam gönderileceği sırada aradan yaklaşık 239 gün geçmesinin ardından kartım elime ulaştı” dedi.

Menteşe ilçesindeki Karamehmet Mahallesinde oturan Esin, “Yıllardır Almanya’da yaşıyorum. Böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.