Almanya’dan Muğla’ya uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Edinilen bilgiye göre Almanya’dan postaya verilen bir zarf ile Muğla’ya uyuşturucu gönderildiği ihbarı üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Muğla’nın Ula ilçesindeki PTT Müdürlüğü’nde polis önlem aldı. İçinde uyuşturucu bulunan zarfı almak için gelen Bilal Topaloğlu isimli şüpheli gönderiyi teslim alması ile düzenlenen operasyonda şüpheli, paket ile birlikte yakalandı.

Şüpheli zarf açılarak yapılan kontrolde, piyasa değeri yaklaşık 12 bin 500 TL olan 50.84 gr “Amfetamin” maddesi tespit edildi. Bilal Topaloğlu isimli şüpheli Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.