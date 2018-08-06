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06 Ağustos 2018 17:02

Almanya’dan Muğla’ya uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Almanya’dan postaya verilen uyuşturucu madde ve şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Almanya’dan Muğla’ya uyuşturucu sevkiyatına operasyon

06 Ağustos 2018 17:02


Edinilen bilgiye göre Almanya’dan postaya verilen bir zarf ile Muğla’ya uyuşturucu gönderildiği ihbarı üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Muğla’nın Ula ilçesindeki PTT Müdürlüğü’nde polis önlem aldı. İçinde uyuşturucu bulunan zarfı almak için gelen Bilal Topaloğlu isimli şüpheli gönderiyi teslim alması ile düzenlenen operasyonda şüpheli, paket ile birlikte yakalandı.


Şüpheli zarf açılarak yapılan kontrolde, piyasa değeri yaklaşık 12 bin 500 TL olan 50.84 gr “Amfetamin” maddesi tespit edildi. Bilal Topaloğlu isimli şüpheli Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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