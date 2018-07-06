Amaç erişilebilir turizm

Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği Kurucu Başkan Yardımcısı Öztürk, “Erişilebilir Şehir Yönetmeliği” hakkında belediye yetkililerine bilgilendirmede bulundu.

Ortaca’daki toplantı Kent Konseyi toplantı salonunda yapıldı. WDU Kurucu Başkan Yardımcısı Öztürk ile görüşen Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, ilçenin erişilebilir turizme uygun hale getirilmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını ifade etti.

Heyet, Ortaca’daki temaslarının ardından Dalaman’a geçti. Burada, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz’a bilgi aktaran heyeti Başkan Şaşmaz, kayacık sahilindeki tesiste ağırladı. Şaşmaz, Dalaman’ı erişilebilir turizm standartlarına uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Ziyaretlerde, WDU Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk’e, WDU Turizm Komisyon Üyesi Oya Demirel, WDU Erişilebilir Mimari Merkezi Koordinatörü İç Mimar Elif Özdemir, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Turizmci Metin Parça ve Yılmaz Dim eşlik etti.

Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, gazetemize yaptığı açıklamada; “Erişilebilir Türkiye projesini Ordu, Mersin ve belli bölgelerden başlatarak yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız “Erişilebilir Şehir Yönetmeliği” buradaki belediyelerin meclislerinden geçirilerek, izleme ve raporlama işlemlerinden sonra gerekli çalışmaları yaparak dünyadaki turizm hareketinin bu bölgelere yönlendirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Erişilebilir turizm 2017’de 650 milyon gecelemeye ulaştı”

Hazırladıkları yönetmeliğin uygulandığı takdirde evrensel standartlarda erişilebilirlik sağlanacağını vurgulayan Öztürk; “Alışveriş merkezleri, bankalar, havaalanı, belediye ve kamusal alanlar, ortak kullanım alanları sinemasından, spor sahasına kadar herkes için kullanılabilir yaşam alanları haline getirilmesi lazım. Dünyada 2017 yılı içerisinde 650 milyon gecelemeye ulaşan accessible turizmin potansiyelini bu bölgelere yönlendirmek ve buradaki turizmin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Engelli insanlarında eğitime, sağlığa, istihdama, toplumsal hayata evrensel standartlarda dahil olmasını amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Muğla’nın sahip olduğu alt yapının standartlara göre düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk; “Zaten 5378 sayılı engelliler kanununu, kamusal alanlar öncelikli, bütün yapıların bu standarda uygun hale getirilmesini zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğun yanı sıra dünyada çok büyük bir turizm hareketi var. Bizde ülkemizin ve bu bölgenin sezonluk değil, 12 ay turizm hareketi ile canlı olmasını arzu ediyoruz.” dedi.

“Hizmete uygun hale gelmesi lazım”

Şuanda erişilebilir turizm anlamında altyapıya sahip ülkelerin tercih edildiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti; “İtalya, İspanya, Yeni Zelanda ve kısmen Amerika. Biz sahip olduğumuz 100 ülkelik network’u da bir potansiyel olarak görerek, bu turizm hareketinin içerisine dahil etmek. Mersin’i erişilebilir turizm merkezi ilan ederek bunu başlattık. Bu bölgede de kurumsal olarak pilot uygulamalara güçlü bir şekilde eğilen yerel yönetimler ile birlikte bu erişilebilirliği sağlarsak. Elimizdeki potansiyeli buraya yönlendiririz ama buranın hizmete uygun hale gelmesi lazım. Biz, yerel yönetimlere, 8 yıl süresince çalışarak hazırladığımız yönetmeliğimizi her hangi bir bedel talep etmeden bu evrensel amaca ulaşabilmek için alın kullanın birlikte gerçekleştirelim diyoruz.”