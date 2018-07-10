Sabah saatlerinde Marmaris’e gelen Amerikalı milyarder Lawrance Stroll’a ait ’Faith’ adlı lüks yat, 200 ton yakıt ikmali yaptı.

Adeta yüzen saray konumundaki 200 milyon dolar değerindeki ’Faith’ adlı Amerikalı milyardere ait yat Marmaris Limanı’na erzak ve yakıt ikmali için yanaştı. Yata Aliağa’dan gelen 6 tanker ile 200 bin litre motorin verildi.

Haftalık kirası 500 bin dolar olan yatın başarılı bir moda yatırımcısı olan Lawrance Stroll’a ait olduğu öğrenildi. Keyfine düşkünlüğü ile tanınan ve 25 adet Vintage Ferrari koleksiyonundan oluşan bir hobi garajı sahibi olan Stroll, Forbes’e göre 2.7 milyar dolar servete sahip. Babasının lüks yatı ile Marmaris’e gelen Stroll’un oğlu Lance Stroll aynı zamanda usta bir Formula 1 yarışçısı.

Marmaris Limanı’na yanaşarak 200 ton mazot ikmali yapan Faith’in, 18 kişilik misafir ve 32 kişilik mürettebat kapasitesi bulunuyor. Yat sahibinin kamarasının 180 derecelik manzarası ve çift kişilik yatağın üzerinde üç metrelik skylight var. Büyük salon kireç taşından ve kuvars şömineyle ikiye bölünmüş. Şelalesi olan 2.5 metre derinliğindeki yüzme havuzunun alt yüzeyi camdan. 66 milimetre kalınlığındaki bu alt yüzey alt kattaki beach club’ın tavanını oluşturuyor. Yüzen saray durumundaki lüks yatın üst güvertesinde pizza fırını ve spa bulunuyor.