Amiral Turgut Reis Bodrum’da törenlerle anıldı

yıldönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerle anıldı.

Amiral Turgut Reis’i anma etkinlikleri kapsamında önceki gün Tunus’tan Bodrum’a gelen Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve eşi Tülay Doğan’ı ise Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ve birim personeli ellerinde çiçeklerle karşıladı. Büyükelçi ve eşi ertesi gün, tören alanına geçerek etkinlikleri takip etti. Turgutreis meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreni, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şevket Sabancı Parkı’ndaki Amiral Turgutreis Anıtı önünde düzenlenen tören ve etkinliklerle program devam etti. Amiral Turgutreis Anıtına da çelenk sunan anma komitesi, ardından saygı duruşunda bulunarak bando eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu.

Tören, anma komitesinden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Turgutreis Jandarma Komutanı Teğmen Murat Baykan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, T.C. Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve eşi Tülay Doğan, Belediye Meclis Üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Turgut Reis Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, Türk-Tunus Dostluk Derneği Başkanı Cenap Eke, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bando Yüzbaşı Atıf Taner Çolak ile Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, “Dünyaca ünlü Türk denizcisi Amiral Turgut Reis’in aramızdan ayrılışının 452. yıldönümünde Bodrum Belediye Başkanlığı olarak düzenlediğimiz anma etkinliklerinde bu yıl da sizlerle beraberiz. Tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu hep hatırlatan Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon’un saygı ve selamlarını sizlere önemle iletmek istiyorum. 1485 yılında, Bodrum’a bağlı Turgutreis’in Karabağ köyünde dünyaya geldiği bilinen dünyaca ünlü denizcimiz Amiral Turgut Reis’i anmak için toplandığımız böyle anlamlı bir günde, Bodrum Belediye Başkanlığı adına siz değerli halkımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Atalarımızın tarihine sahip çıkmanın en büyük görev ve sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle Bodrum Belediyesi olarak her yıl bu anma etkinliklerini aksatmadan düzenlemeye çalışıyoruz, böylece halkımızla tarihi ve kültürel yönden ortak paydada buluşmanın onurunu yaşıyoruz. Bodrum, tarihi boyunca yüzünü hep denize dönmüş, birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmıştır. Hatta tarihin ilk kadın amirali Artemisia da Bodrum topraklarından çıkmıştır. Dahası dünya tarihi de Bodrum ile başlamıştır çünkü tarihin babası Herodot da Bodrum doğumludur. Bodrum’da dünyaya gelmiş olan dünyaca ünlü Türk denizcimiz Amiral Turgut Reis ise gelmiş geçmiş önemli tarihi şahsiyetlerimizden biri olarak bizlere gurur vermektedir. Bodrum’un bu günlere gelmesinde, Bodrum’da denizciliğinin gelişmesinde Turgut Reis’e ve onun gibi büyük Türk denizcilerine çok şey borçluyuz. Bu nedenle Bodrum olarak böyle önemli isimlere sahip çıkmayı kendimize bir borç biliriz. Gerek anma törenleriyle gerek sempozyumlarla gerekse çeşitli etkinliklerle bu güzellikleri tüm dünyayla paylaşmaya çalışıyoruz. Bodrum sadece tatil için tercih edilen bir yer olmanın çok ötesinde, dünya tarihinin ve özellikle antik çağ medeniyetlerinin baş şehirlerinden biridir. Sanatçılarımızı, fikir adamlarımızı ve tarihe imza atmış cesur denizcilerimizi unutturmamak için de bizler, geçmişimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, kendi kültürünü ve değerlerini yaşatamayan ve yansıtamayan toplumların gelecekte var olabilmeleri mümkün değildir. Bizim en önemli görevlerimizden biri de, bu değerlerimizi öğreterek, yaşatarak, anlatarak, hatırlatarak gelecek nesillerimize aktarmaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bando Yüzbaşı Atıf Taner Çolak’ın şefliğindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu’nun çaldığı ve söylediği marşlarla devam etti.

Amiral Turgut Reis’i anma programı, 23 Haziran Cuma akşamı saat 21.30’da Turgutreis Atatürk Meydanı’nda Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu’nun konseri ve 24 Haziran Cumartesi günü de yine aynı yerde BATE Bahadır Aksoy’un konseriyle sona erecek.