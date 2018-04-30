Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:46

Anadolu lisesinde çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bulunan Anadolu Lisesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Anadolu lisesinde çıkan yangın korkuttu

30 Nisan 2018 15:46


Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Anadolu Lisesinde rehber öğretmen odasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Okul yetkilileri tarafından farkedilen yangın nedeniyle o an binada bulunan öğrenciler kısa sürede okul bahçesine çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu maddi hasar oluştu.


Okul müdürü Bilal Turgut yangının kullanılmayan boş bir odada klimadan kaynaklı çıktığını ifade ederek "Yangını koridorda dolaşırken fark ettik. Oda kilitliydi, kapıyı kırarak açtık. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik. İtfaiye ekipleri de gelerek yangını kısa sürede söndürdü "dedi.


Öğrencilerin büyük korku yaşadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç