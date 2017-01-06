Anadolu yıldızları Ortaca’da mücadele ediyor

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup karşılaşmaları Muğla’nın Ortaca ilçesinde başladı.

Spor Genel Müdürlüğünün Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen Voleybol karşılaşmaları Ortaca Kapalı Spor salonunda başladı.

Karşılaşmalarda 13-14-15 yaş grubunda 10 ilden 20 takım ve 350 sporcu mücadele edecek.

Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen; ANALİG statüsündeki turnuvaya, kendi illerinde voleybol branşında yapılan seçmeler sonucu bir araya gelen çocuklardan oluşan takımların katıldığını ifade etti.

Muğla grubu olarak ev sahipliği yaptıkları turnuvada misafirlere Ortaca’yı ve bölgeyi tanıtma imkanı da bulduklarını aktaran Sözgen, “Takımlarımız maçları olmadığı zamanlarda bölgeyi gezecek. Bölgemizin tanıtımı açısından ve bu yaş grubunun farkındalığı açısından güzel bir aktivite oluyor.” diye konuştu.

Bölge halkını ve öğrencileri karşılaşmaları takip etmeye davet eden Sözgen, okul sporları faaliyetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.