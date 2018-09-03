Anday 13. kez anıldı

Melih Cevdet Anday, Milas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 1-2 Eylül tarihlerinde Ören’de anıldı.

Milas’ a bağlı Ören mahallesinde bulunan Atatürk heykeli önünde geçtiğimiz cumartesi günü saat 18:00’da başlayan etkinlik; çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinliklerin ilk etabı Melih Cevdet Anday anıtı önüne çiçek sunumu ile son buldu. Düzenlenen törene Melih Cevdet Anday’ın eşi Suna Anday,’ın yanı sıra Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,Başkan yardımcıları Zeynep Çınar, Faik Karagöz, belediye meclis üyeleri, jüri üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Melih Cevdet Anday anıtı önünde kısa bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Melih Cevdet Anday’ı özlem ve saygı ile anıyorum. Bu çerçevede hazırladığımız iki günlük etkinlik başladı. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Benim anlatamayacağım kadar çok yönlü ve büyük bir üstadı anıyoruz. Her yıl onun başka bir uzmanlık alanı, başka bir konusunda yarışma düzenleyip ödül veriyoruz. Bu sene şiir dalında yarışma düzenlendi ve etkinliğin ikinci gününde kazananlara ödülleri takdim edilecek. Biz hem edebi kişiliği hem de Türk aydınlanmasına yapmış olduğu katkılar itibari ile saygı duyduğumuz ve bu anlamda da aynı belde içerisinde aynı havayı koklamak aynı suyu içme imkanı bulduğumuz ve kendimizle çok özdeşleştirdiğimiz bir dehayı gönlümüzde yaşatıyor, bu günlere ve bundan sonra gelecek nesillere aktarmaya ve anlatmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Melih Cevdet Anday’ı büyük bir saygı ve hürmetle anıyorum.” dedi.

Çiçek sunumunun ardından etkinliklerin ilk günün ikinci etabında sahneye çıkan Türk Halk Müziğinin usta yorumcusu Tolga Çandar, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Çandar konserinde Türkiye’nin ve Milas yöresinin sevilen türkülerinden oluşturduğu repertuarını dinleyenler ile beraber seslendirdi. Konser esnasında Çandar’ın seslendirdiği türkülere vatandaşlar da oyunları ile eşlik etti.

Konser finalinde İzmir Marşını seslendiren Çandar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser sonunda sahneye gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çandar’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü günlerinin ikinci gününde ise, edebiyat ödülünün kazananlarına ödülleri verildi.

Düzenlenen geceye CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, başkan yardımcısı Faik Karagöz, geçmiş dönem milletvekili Tolga Çandar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Saat 20:30’da başlayan ödül töreninde açıklama yapan usta şair Ataol Behramoğlu, bu yılki Edebiyat Ödülü’nün şiir alanında verildiğini belirterek, çok kıymetli bir jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödülün oy birliği ile iki isme verilmesine kararlaştırdıklarını ve bu yıl jüri özel emek ödülü de verdiklerini söyledi.

Ataol Behramoğlu’nun açıklamasının ardından bu yıl ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödülleri CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Ataol Behramoğlu tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sonrası sahneye gelen Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin izleyenlere şiir ve gitar resitali sundu. Kendisine ve Melih Cevdet Anday’a ait şiirleri seslendiren Behramoğlu’na Haluk Çetin de gitarı ile eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren şiir ve gitar dinletisi sonrası sahneye gelen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Behramoğlu ve Çetin’e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Ortaya koydukları muhteşem performanstan ötürü Behramoğlu ve Çetin’e teşekkür ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Melih Cevdet’i tüm yönleriyle özümsemek, tanımak, anlatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Burada yapılmak istenen de budur. Başta seçici kurulumuza, emek gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyor, ödül alan yarışmacılarımızı kutluyor, önümüzdeki yıllarda da yine böylesine güzel organizasyonlarda buluşmayı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik Ataol Behramoğlu’nun sevenlerine kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.