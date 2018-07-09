Annesi ve dayısı 12 yaşındaki kız çocuğuna hırsızlık yaptırdı

Küçük kız çocuğunun çanta çalıp koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından kaçan 12 yaşındaki çocuğun yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Bodrum’da bulunan bazı plajlar ve mekanlarda vatandaşların çantalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 12 yaşında bir kız çocuğunun vatandaşların çantalarını aldığını, daha sonra kendisini bekleyen annesi D.E. ve dayısı O.E.’ye verdiğini gördü. Şüphelilerin bindiği cipi tespit eden polis ekipleri, aracı takibe aldı. Polisin takibini fark eden şüpheliler, Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerindeki bir çıkmaz sokakta sıkışınca araçtan inerek kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonrası Bodrum Asayiş Büro ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık yaptırıldığı iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaçarak uzaklaştı. Küçük kız çocuğunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuğun annesi D.E. ile dayısı O.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.