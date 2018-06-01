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01 Haziran 2018 16:13

Antalya’dan yola çıkan ehliyetsiz sürücü 320 kilometre sonra Marmaris’te yakalandı

Antalya’dan 2 kız arkadaşıyla otomobille Marmaris’e gelen ehliyetsiz sürücü, polis ve jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya’dan yola çıkan ehliyetsiz sürücü 320 kilometre sonra Marmaris’te yakalandı

01 Haziran 2018 16:13


Edinilen bilgiye göre; annesine ait 07 SEK 46 plakalı otomobili izinsiz alan ehliyetsiz sürücü G.K.(26) kız arkadaşları B.Ç.(26) ve A.H.(21) yanına alarak Antalya’dan yola çıktı. Marmaris- Gökova Karayolu Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda dur uyarılarına uymayan sürücünün yakalanması için Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri Radar Mevkii ve ilçenin Ulusal Egemenlik Caddesi’nde tedbir aldı. İlçeye girerek polisin dur uyarılarına uymayan sürücü süratli şekilde kaçmayı sürdürdü. Peşine takılan polis ekiplerinin “Dur” anonsları yapmasına rağmen ehliyetsiz sürücü hızını artırarak Datça istikametine kaçtı. Devlet Hastanesi’nden Hamdi Akyüz Sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışan G.K. isimli sürücü aracı par ederek kız arkadaşları ile dağlık alana kaçtı. Dağlık alana kaçanları takip eden polis ekipleri, çalılık alanda kaçamayan B.Ç.(26) ve A.H.(21) isimli kadınları yakaladı.


Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, kadınlarla konuşunca Marmaris’e arkadaşları ile eğlenmeye gelen G.K.’nin sürü belgesi olmadığından dolayı kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine rahat bir nefes alan ekipler sürücü G.K.’nin de teslim olmasını istedi. Kaçtığı dağlık alanda yakalanan sürücü G.K.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.




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