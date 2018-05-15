Antik Karia yolunun gönüllü işçileri

İsmini antik çağda bu bölgede yaşayan Karia medeniyetinden alan Karia yürüyüş rotası kendine özgü mimarisi ile çok sayıdaki kırsal mahalleden, el değmemiş koylardan, zeytin ve badem ağaçları ile dolu tepelerden ve irili ufaklı, kimisi sadece yürüyerek ulaşılabilen antik kentlerden geçiyor.

Uluslararası standartlara göre işaret ve levhalandırılması yapılan Karia yolu, bağımsız ve acente ile gelmek isteyen yürüyüşçüler için hazır hale getiriliyor. İlk defa 2009 yılında profesyonel turist rehberi Altay Özcan ve arkadaşı Yunus Özdemir tarafından keşfedilen antik yol Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan aldığı hibe destek ile resmiyet kazandı.

Karia medeniyetinin bıraktığı izlerin peşinde, bilindik turistik merkezlerinin arka bahçesinde, koyların mavisinden tepelerin yeşilliklerine, kıyıların turistik kasabalarından dağ köylerine, patikalardan taş döşeli kervan yollarına, Akdeniz’den Ege’ye, geçmişten günümüze uzanan kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir yolculuğa çıkaran Karia Yolu, gelecekte bölgenin yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarında önemli bir yere sahip olması bekleniyor. Karia yolunun her yıl yapılan bakım çalışmalarına yurt içinden ve yurt dışından gönüllü gençler katılıyor. Gençtur ve Türkiye Kültür Rotaları Derneği’nin katkıları ile dünyanın birçok ülkesinden gelen gençler, 3 hafta boyunda Karia Yolunda temizlik çalışması yapıyor.

Belçika’dan gelerek çalışmalara katılan gönüllü Celine Culot, “Gönüllülük üzerine Türkiye’ye geldim. Türkiye’yi ziyaret etmemiştim. Kari yolu rotaları üzerinde bakımlar yaptık, patika yollar temizledik, işaretlemeleri koyduk. Aynı zamanda Türkler ile tanışmak, çevreyi görmek ve bu kültürü görmek için geldim” dedi.

Gençtur Temsilcisi Joseph Favnefelix ise, şöyle konuştu: “Ben bu grup ile çalışıyorum grup lideri olarak. Bizim işimiz Karia yolu patikalarını düzeltmek için geldik. İşaretleme yapıyoruz, ağaçlar büyükse kesiyoruz ve patikaları temizliyoruz. Gelen yabancılar Türk kültürü ile tanışıyorlar” dedi.

Yolun uzunluğu 850 kilometreye çıktı

Karia yolunun kurucularından ve profesyonel turist rehberi Altay Özcan, “İlk defa 2009 yılında Yunus Özdemir arkadaşımızın fikriydi bu. Onun önerisi ile bu bölgede Karia yolunda bir araştırma yapmaya başladık ve yürüyüşlere başladık. 3 yılın sonunda bir proje olabileceği aklımıza geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bölgede yürüyüş güzergâhı oluşturalım diye bir çağrısı olunca resmiyette Karia yolunu oluşturma çabaları başladı resmiyette. Proje hayata geçince toplamda 820 kilometrelik bir trekking güzergahı oluştu. Şu an bu mesafe uzuyor ve şu anda 850 kilometreye ulaştı. Yürüyüş yolu güzergahı Bozburun Yarımadası İçmeler’den başlıyor, yarımadada 150 kilometre dolaştıktan sonra Datça yarımadasına geçiyor. Datça yarımadasından Gökova’ya Akyaka’ya, oradan da Bodrum’a doğru Gökova Körfezinden bir kol da Bozalan köyünden ayrılıp Milas’a, oradan da Beşparmak dağları ve en son olarak Aydın Karpuzlu ilçesinde sona eriyor” dedi.

“Ege kültürünün tanıtıldığı rota”

Altay Özcan, 5 yıl içinde Karia antik yürüyüş yolunda önemli mesafeler kaydedildiğini belirterek, “Bir Ege kültürünün tanıtıldığı yer burası. Uzun yıllar boyunca antik yapısını korumuş, antik yolları, harabeleri ile beraber, plajları var, çok güzel otelleri var. Her kesime hitap edebilecek rotalar. Proje ilk yapıldığında yani Güney Ege Kalkınma Ajansından destek aldığında yön levhaları dikildi ve insanları yönlendirecek ve takip edebilecekleri kırmızı beyaz işaretlere konuldu. Beşinci yılı artık Karia yolunun” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen gençler temizledi

Çalışmanın şu an ise bir gönüllü grubu tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Özcan, şöyle konuştu: "Bu grubumuzda Çinli, Meksikalı, Amerikalı, Rus, Ukrayna, Belçika, Fransız ve Türkler de var. Onlarla beraber üç haftalık bir bakım çalışması yaptık. Bu kapsamda da kapanan çünkü çok az kullanıldığı için, artık köylüler kullanmıyor, o kapanan patikaları temizledik, eskiyen işaretlerin yerine yenilerini koyduk. Bunu yaparken de destekçilerimiz de vardı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Akyaka ve Yatağan arasında yaptığımız çalışmalara destek oldu, Bozburun Yarımadasında yaptığımız çalışmada Marmaris Belediyesi araç tahsis etti, Hisarönü’nde şu anda konakladığımız alan Altınkum Camping özel firma olmasına rağmen bize ücretsiz yer tahsis etti."

“5 yıl sonra kimse tanıyamayacak”

2009 yılında başlayan Karia yürüyüş yolu rotasının 9 yılda önemli bir yere geldiğinin altını çizen Özcan, “Türkiye’nin en uzun rotası ama en fazla koydan da geçen rotası burası. Karia yolunun rotası bakir yerlerden geçen bir rota. O yüzden hep bir ilgi odağı olacak. 5 sene sonra sanırım hiçbirimiz tanıyamayacağız. Çünkü biri sürü insan geçiyor olacak buradan” dedi.

Türkiye Kültür Rotaları Derneği Temsilcisi B. Onat Alan da, “Bizim derneğimizin yaptığı işler daha çok ülkemizdeki yürüyüş rotalarının tek bir çatı altında birleşip daha iyi işler yapabilmesi. Kampımız üç hafta sürdü. Derneğimiz her sene böyle işler yapıyor. Derneğimizin asıl amacı yurt dışından gelen gençlere bizim ülkemizi ve bizim yürüyüş rotalarımızı anlatmasını sağlamak” dedi.