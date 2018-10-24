Antik kentte, antik su teknolojileri semineri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi tarafından Yatağan'ın Stratonikeia antik kentinde düzenlenen ‘Antik Su Teknolojileri' seminerine dünyanın dört bir köşesinde antik kentlerdeki su teknolojilerini inceleyen alanında en iyi isim olarak gösterilen ABD Arizona Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Larry Mays katıldı.

Stratonikeia Antik kentindeki antik tiyatroda hafif sağanak yağmur altında yapılan seminere Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Mühendislik Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Muğla, Yatağan ve Milas Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Mühendislik, Arkeoloji, Tarih ve Sanatın bir araya geldiğini seminer öncesi MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Özlem Aşkın şefliğindeki koro hafif yağmur altında klasik müzik konseri verdi.

Seminerin açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, insan vücudunun ve dünyanın dörtte üçünün su olduğunu belirterek, “Biz bu su sayesinde varız. Geçmişe baktığımız zaman Amasya buna güzel bir örnek. Amasya ili su kenarına kurulu bir il. Geçmişe baktığımız zaman da bütün yerleşimciler su kenarlarına kurulmuştur. Suyun dünü, bugünü, yarını, dün ne oldu, yarın ne olacak çok çok önemli. Bugünü anlayabilirsek, gelecekte de suyun korunması için su kaynaklarının sağlıklı olarak var olabilmesi için bugünden tedbirler alabiliriz. Bugün burada suyun geçmişinden bahsedeceğiz” dedi.

MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, geçmişten günümüze insanların kullandığı suyun yerleşim birimlerine ulaşımını slayt eşliğinde anlattı. Özçelik, “Biz su mühendisleri olarak dağdaki suyu şehre, bu zamandaki suya başka bir zamana veriyoruz. Geçmiş dönemlerde sular sarnıçlarda toplanıyordu, günümüzde ise çatılarda toplanan su şehir depolarında toplanarak kullanma imkânı sağlanıyor” dedi.

Stratonikeia antik kenti kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Sögüt ise antik kentin su yolları, kanalizasyonu ile cami ve hamamdaki su sistemleri hakkında bilgi verdi. Arizona Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Larry Mays sunumunda bütün dünyadaki antik kentlerin su sistemleri hakkında bilgi verdi. Slayt eşliğinde sunum yapan Mays, 4 bin yıl öncesine ait kanalizasyon sistemlerinin çalışmaları, su toplama yöntemleri ve su toplama kanallarından sarnıçlara gelişi hakkında detaylı bir sunum yaptı.