Ara sokaktan fırlayan araç iki çocuklu aileye çarpıp kaçtı

Muğla'nın Menteşe İlçesi içindeki sanayi içinde ara sokaktan bir anda çıkan araç iki çocuklu aileye çarpıp kaçtı. Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi sanayi bölgesinde meydana geldi.

Sanayi içinde N.H. yönetiminde ilerleyen 48 AT 448 plakalı araca, ara sokaktan aniden çıkan 48 EM 606 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına sürüklenen aracın içinde bulunan iki küçük çocuk şok geçirdi. Olay yerinde bulunan sanayi esnafının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 48 EM 606 plakalı araç ise kaçtı. İlk kez kaza geçirdiklerini dile getiren aile ile sağlık ekipleri uzun süre ilgilendi. Kaza sonrası kaçan aracı arama çalışmaları sürüyor.

Sanayi esnafı hız kesici kasislerin arttırılmasını istiyor

Yaşanan kazanın ardından sanayi esnafı, sanayinin içinde gece alkollü şahısların hızlı araç kullandıklarını dile getirdi. Esnaf, “Bu bölgede hız kesici kasis uygulamasının arttırılmasını istiyoruz. Canımız her daim tehlikede. Sanayide araba kullanmaya korkar olduk” diye ifade etti.