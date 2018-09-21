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Araç alev alev yandı

Muğla’da meydana gelen araç yangınında araç kullanılmaz hale geldi.

Muğla'da meydana gelen araç yangınında araç kullanılmaz hale geldi.


Sabah saatlerinde Menteşe-Ula karayolu Gülağzı kavşağında seyir halindeki 48 EM 633 plakalı kamyonetin motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Aracını karayolu kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yanan araca müdahale etmesine rağmen araç kullanılmaz hale geldi.

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