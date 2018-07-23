Kediyi kurtarmak için gece yarısına kadar uğraşan ekipler, kaputa tazyikli su sıkıp cep telefonundan kedi sesi dinletti. Araç sahibine ulaşamayan ekipler yavru kedi sıkıştığı yerden çıkmayınca, çareyi not yazıp cama asmakta buldu.

Neyzen Tevfik Caddesi’nde park halinde bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi kaçtı. Bir daha inecek yol bulamayan kedi için önce vatandaşlar seferber oldu. Yoldan geçen vatandaşlar araçtan gelen kedi sesini duyunca aracı incelemeye başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca aracın başında bekleyen hayvan sever vatandaşlar, çareyi Bodrum itfaiyesini aramakta buldu.

Uğraşlar gece yarısına kadar sürdü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerine aracın plakasını veren itfaiye ekipleri bir süre sonra bir telefon numarasına ulaştı. Aradıkları numarayı açan kimse olmayınca aracın altına girerek kediyi bulmaya çalıştılar. Üst motor kısmında sıkışan kediyi su dökerek çıkarmaya çalışan ekipler bunda da başarısız olunca telefonlarında bulunan kedi sesini yavru kediye dinletmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kedi sesi dinleyen yavru kedi yine bulunduğu yerden inemedi. Uzun süre ön kaputu açmak için çapa gösteren ekipler yaklaşık 5 saat boyunca kediyi kurtarmak için farklı yöntemler denedi.

Not yazıp süt bıraktılar

Bir türlü bulunduğu yerden inemeyen kedi için vatandaşlar son çare olarak aracın şoför camına “Aracınızın motor kısmında kedi var. Lütfen dikkat edin” yazısını yapıştırdı. Marketten süt alan vatandaşlar aracın tekerleğinin önüne süt koyarak bölgeden ayrıldı.

Kediyi fark eden Deniz Yıldırım isimli bir vatandaş bir kedi sesi duyduklarını ifade ederek, “Yolda yürüyorduk, bir kedi sesi duyduk ve karşı yola geçerek arabalara bakmaya başladık. Bir aracın alt kısmında gördük kediyi. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmayınca itfaiyeyi aradık onlar da geldi" dedi.

Edinilen bilgiye göre ise sabah saatlerinde aracın yanına tekrar giden itfaiye ekipleri kedinin kurtulduğunu bildirdi.