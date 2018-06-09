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09 Haziran 2018 19:10

Araç takla atarak karşı şeride geçti: 5 yaralı

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.

Araç takla atarak karşı şeride geçti: 5 yaralı

09 Haziran 2018 19:10

Kazada, 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Milas-Bodrum karayolunun 5. kilometresinde kaza meydana geldi. Bodrum istikametinden Milas istikametine gitmekte olan Erol Çetin idaresindeki 48 EP 380 plakalı araç, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden, yolun diğer kısmına geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçen araç; önce sürücü Ömer Tutulmaz idaresindeki 09 N 0049 plakalı araca ardından ise taklalar atarak yine aynı şeritten gelen Namık Sarıtunç hakimiyetindeki 48 VL 540 plakalı kamyonete çarparak güçlükle durabildi.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri; sürücü Erol Çetin’i ve aynı araç içerisinde bulunan Ayşenur Çetin’i ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk etti. Kazaya karışan diğer araçtaki yaralılar; Namık Sarıtunç, Gül Cemile Sarıtunç ve Volkan Sarıtunç tedavisi yapılmak üzere Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.




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