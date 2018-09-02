Aracın arkasına bağlayıp sürüklenen köpek ’turizm zabıtası’ oldu

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisi yapılan ve ’turizm zabıtası’ olan köpeğe “Aslan” adı verildi.

Özel üniforma giydirilerek ’turizm zabıtası’ olarak göreve başlatılan Aslan, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00-00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında zabıtalar ile huzur devriyesi atan ‘Aslan’ ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Kordonda gezinti yapan Şerife Varlışeflek adlı vatandaş, köpeğe yapılan şiddeti daha önce medyadan takip ettiğini, bu kadar kısa sürede iyileşmesine çok sevindiklerini söyledi. İnsanların hayvanlara işkence etmesinin topluma zarar verdiğini belirten Varlışeflek, “İnsanı, doğayı hayvanları sevmek gerekiyor. Fethiye Belediyesi’ni de tebrik ediyorum. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar” diye konuştu.

Hayvanlara işkence yapılmaması gerektiğini dile getiren Mustafa Eren adlı vatandaş ise, “Onlara sahip çıkmalıyız. Belediyenin sahip çıkması güzel. Umarım insalar da hayvanlara sahip çıkar. Bir farkındalık yaratılmış olur” dedi.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti

Seydikemer’de 26 Temmuz’da Fethiye-Antalya karayolu Bekçiler Mahallesi’nde Ramazan D’nin, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanıp, sürüklenen köpeği fark eden arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Video görüntülerinden, çekim sırasında araçta bulunan bir kişinin ağlama sesi gelirken, sürücünün de uzun, uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü.

Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Muğla polisi ve jandarmaya çok sayıda ihbar telefonu geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ve jandarma, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, sürüklediği ileri sürülen çiftçi Ramazan D.’yi (55) gözaltına aldı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., ertesi gün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.