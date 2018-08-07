Araçlar hanımağa ile güzelleşiyor

İşinde titizliği ve müşteri memnuniyeti ile adından sıkça söz ettiren İnci Gürcü, Belediye Şehir Mezarlığı yanında bulunan oto yıkama işinin başına geçti. Aldığı eğitimler ve kadınlara özgü azim ile zorlu bir süreç geçiren İnci Gürcü, kısa sürede oto yıkama, pasta cila, boya koruma ve seramik kaplama sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve bu konuda taviz verdirmeyen Gürcü, kısa sürede başarıya ulaştı. Müşterileri tarafından “Oto yıkamanın Hanımağası” olarak adlandırılan iş kadını, Marmaris’te birçok kurumsal firmaların araçları ellerinden geçiyor.

Adından araçları güzelleştiren hanımağa olarak sıkça söz ettiren İnci Gürcü, sektöre başladığı günden itibaren yaşadıklarını anlattı. Elinin hamuru ile erkeklerin işi olarak bahsedilen oto yıkama sektöründe müşteri memnuniyeti ile başarı kazandığını vurgulayan İnci Gürcü, “Eşim ile bu işi sürdürüyorduk. Vefatı sonrası üç çocuğumu bakmak ve hayatımı devam ettirmek için bilmediğim işe girdim. İşleri devir aldığımda ilk olarak profesyonel ve işine sorun getirmeyecek disiplinli kişilerle yola çıkmak istedim. Profesyonel ekibimle beraber düzgün iş ve müşteri memnuniyeti ön planda tutuldu. Zaman içinde pasta cila, boya koruma, detaylı temizlik ve araç içi koruma gibi işleri öğrendim. Dışarıdan bakıldığı gibi kolay görünen oto yıkama aslında zorlu bir süreç. Sonuç itibariyle müşteriyi memnun etmek ve verdiği paranın hakkını vermek gerekiyordu. Araç yıkama, temizleme işlemlerinde kullanılan en iyi ürünleri araştırdım. Yaptığım araştırmalar sonucunda en iyi ürünleri firmamda kullanarak bundan ödün vermedim. Erkek sektörü olarak bahsedilen işimizde engel olmaya çalışanlar çok oldu” dedi.