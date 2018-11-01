Araçta sıkışan vatandaş kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen tek taraflı yaptığı kaza sonrası araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye Etileri tarafından kurtarıldı.

Datça Mesudiye Mahallesi Taş ocağı mevkii Esma Neliker yönetimindeki 48 M 5410 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine Muğla büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Datça Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil ambulansı ve kolluk güçleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan kadın sürücü Esma Neliker itfaiye ekiplerince sıkıştığı araç içerisinden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ambulansı ekiplerine teslim edildi.