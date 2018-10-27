Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, takla atan otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 AD 3329 plakalı otomobil, Marmaris Devlet Hastanesi altı 320 Sokakta seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki işaret levhasını devirdikten sonra takla atarak aşağı yuvarlanan araç ters dönerek durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölge polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen arata sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.