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26 Temmuz 2018 13:16

Araştırmacı yazar Karaağaç, Ortaca’nın eğitim tarihini kaleme aldı

Emekli Tarih Öğretmeni ve araştırmacı yazar Günür Karaağaç’ın Başöğretmenim kitabı çıktı.

Araştırmacı yazar Karaağaç, Ortaca’nın eğitim tarihini kaleme aldı

26 Temmuz 2018 13:16

Karaağaç; “Kitapseverleri, Ortaca’nın, Köyceğiz’den ayrılıp yeni bir ilçe olması nedeniyle okullaşma tarihine ve Öğretmen Okullarının açıldığı tarih olan 1848’e götürdüm” dedi.


Emekli Tarih Öğretmeni ve araştırmacı yazar Günür Karaağaç’ın 20’nci kitabı Başöğretmenim yayımlandı. Bölgenin eğitim tarihini kaleme alan Karaağaç, 536 sayfalık eserinde öncü eğitimcilere ve eğitim sevdalılarına yer verdi.


Yeni kitabı için Ortaca Kültür Park’ta imza günü düzenleyen Karaağaç, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e ziyarette bulundu. Desteklerinden dolayı Karaçelik’e teşekkür eden Karaağaç, yeni kitabını armağan etti.


Emekli Tarih Öğretmeni ve araştırmacı yazar Günür Karaağaç; “Köyceğiz’de 1897’de Yüksekkum Mektebi İptidaisi adıyla ilkokul açılır. Bu tarihten 31 yıl sonra Dalyan’da eski bir manastırın dönüşümü ile 1928’de Dalyan İlkokulu açılır. Bu tarihten 17 yıl sonra da Ortaca İlkokulu açılır ve daha sonra bu okula 1963 de Şehit Pilot Cengiz Topel’in adı verilir.” diye konuştu.


Başöğretmenim kitabının yayımlanan 20’nci eseri olduğunu belirten Karaağaç; “Bu eserimde Ortaca da ki Eğitim ve öğretim tarihi süreç içinde ele aldım. Öncü eğitimcilerimiz, eğitim gönüllüleri, eğitim sevdalıları, eğitim imecesi ve sanatçı öğretmenler kitabımın ana başlıklarını oluşturdu. Sonuç olarak 536 sayfalık bir eserimi daha halkımıza sundum. Bu bir aydın olma sorumluluğudur.” dedi.


Kitabın imza ve tanıtım gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Karaağaç; “İşlerinin yoğunluğu nedeni ile etkinliğe katılamayan sayın Kaymakamımız Oktay Erdoğan’a gönderdiği mesajdan dolayı çok teşekkür ederim. Desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Hasan Karaçelik’e teşekkür ederim. Bu etkinlikten ve bir kitabımın daha çıkmasından çok memnun kaldım. Yeni eserlerde buluşmak umuduyla.” dedi.


Karaağaç, Dalyan’ın son 200 yılını her yönüyle kaleme alacağı yeni eserinin 2018 yılı içinde çıkacağını sözlerine ekledi.




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