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01 Aralık 2017 17:16

Arıcı, “Biz Bebeği Anne Karnında 112 ile Sevkini Sağladık”

Marmaris’te ’rehin bebek’ skandalı ile ilgili gündeme gelen haber ile ilgili Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı açıklamalarda bulundu.

Arıcı, “Biz Bebeği Anne Karnında 112 ile Sevkini Sağladık”

01 Aralık 2017 17:16

Başhekim Arıcı, böyle bir vak’anın Marmaris Devlet Hastanesi’nde meydana gelmediğini ve bebeği anne karnında 112 vasıtası ile Denizli’ye sevkini sağladıklarını söyledi.


Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı ’Marmaris’te İngiliz turistlerin bebeğinin hastanede rehin tutulduğu ve 3 ay boyunca anne-babasına gösterilmediği’ yönünde çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada bahsi geçen bebeğin Marmaris Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bir bebek olmadığını söyledi.


Başhekim Arıcı konuyla ilgili açıklamasında, “Biz hastayı anne karnında iken 29 Haziran 2017’de acil serviste görüyoruz. Bebek anne karnında 29 haftalık. Bizim prematüre yoğun bakım şartlarımız yok. Bu sebeple biz 112’den yoğun bakımı olan bir hastaneye sevkini talep ediyoruz. 112 bize Denizli’de özel bir hastane ayarlıyor. Biz bu hastamızı 112 vasıtası ile Denizli’ye anne karnında sevkini tamamlıyoruz. Bebeğin herhangi bir şekilde hastanemizde dünyaya gelmesi söz konusu değildir. Ayrıca hastanemizde tüm devlet hastanelerinde olduğu gibi hiçbir şekilde öncelik para değildir. Biz hastanın önce sağlığı ile ilgileniyoruz. Hiçbir şekilde pasaporta el koyma bizde yoktur. Hukkuki süreci parası olmadığı zaman başlatırız. Gerekli yazışmaları İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden gerçekleştiririz” dedi.




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