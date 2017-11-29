Arıcılar’da iki aileye konteynır

0 şiddetindeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 6 evde ağır hasar oluşmuştu. Ağır hasarlı evlerde oturan ailelere AFAD tarafından Karöbertlen Mahallesinde yeni konut bulunmuş, ailelerin bu evlere taşınması istenmişti.

Depremde ağır hasar oluşan evlerde oturan ailelerden 4’ü Karabörtlen Mahallesine taşınırken, iki aile hayvanları bakacak yer olmadığını ileri sürerek mahallede kalmayı tercih etti. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun tehlikeli olduğunun ailelere anlatılmasına rağmen aileler mahallede kalmayı tercih edince ailelerin talebi üzerine AFAD tarafından ailelere iki konteynır yerleştirildi.

Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından iki konteynır mahalleye taşınarak kurulum çalışması tamamlandı.