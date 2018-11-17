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Arızalan tekne mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle su alan v e motoru arızalanan tekne içindeki iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle su alan v e motoru arızalanan tekne içindeki iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Bodrum Ortakent açıklarında ‘Magi' isimli 5-6 metrelik özel teknenin su aldığı, motor bölümünde de arıza olduğu bildirildi. Sürüklendiği açıklanan teknenin içindeki vatandaşların kurtarılması için bölgede bulunan Sahil Güvenlik Botu belirlenen adrese ulaştı. Tekne içinde Mehmet Özsavran (46) ve Mesut Gürpınar (26) isimli vatandaşlar Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldılar.


Öte yandan yine Bodrum Yalıkavak Mahallesi Paşalimanı mevkiinde açıkta bir lastik botun olduğu bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde botta kimsenin olmadığı tespit edildi. Botun Bodrum Emniyet ekipleri tarafından aynı mevkide yakalanan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 32 düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.

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