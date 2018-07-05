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05 Temmuz 2018 17:51

Artan sıcaklar Saklıkent’te ilgiyi artırdı

Muğla’nın Seydikemer İlçesindeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, yoğun sıcaklar ile birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Artan sıcaklar Saklıkent’te ilgiyi artırdı

05 Temmuz 2018 17:51


Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren birçok kişi Kayadibi Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Saklıkent kanyonunu ziyaret etti. Tatile gelen yereli ve yabancı turistler kanyona girdikten sonra kendilerini, buz gibi suların içerisine atıyor. Tatilcilerin uğrak yeri olan Saklıkent dinlendiren atmosferiyle sıcak günlerde tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.


Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerleyerek kanyonu gezdi.


Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan 18 kilometrelik kanyonun soğuk suyunda serinledi.


Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada, son günlerdeki aşırı sıcaklar nedeniyle kanyonu çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Karaömeroğlu, kanyonu günde yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.


Ailesiyle Bilecik’ten tatile gelen Mehmet Emin, havaların çok sıcak olduğunu, serinlemek için kanyona geldiklerini anlattı.


Düzce’den Mehmet Taşdemir, ilk kez kanyonu ziyaret ettiğini ve suyunun çok soğuk olduğunu ifade etti.




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