Aşçılık öğrencileri Alanya'dan madalyalarla döndü

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri, Alanya'da düzenlenen Altın Kepçe Aşçılık Yarışması'ndan madalyalar ile döndü.

Alanya'da düzenlenen Altın Kepçe Aşçılık yarışmasına aşçılık bölümü öğretim elemanları Öğr. Gör. Yusuf Yiğit ve Öğr. Gör. Emine Ay Yiğit danışmanlığında hazırlanan öğrenciler, toplamda 9 bronz, 2 gümüş madalya ve 2 merit ödülü, 2 adet teşekkür belgesi ve “Yılın Altın Öğrencisi” dalında Türkiye ikinciliği kupasını kazanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiler.

Öğrenci Deniz Demir “Pizza” dalında Bronz, İlknur Dövez “Pizza” dalında Gümüş, İbrahim Gökdemir “Yöresel Yemek” dalında "Bronz", Gülşen Yaşar “Tatlı” dalında Bronz, Mehmet Ayberk Erden, Çisem Egeli, İlker Altay, Rahime Atasever, Habibe Akduğan, Özge Burgu "Ekip" alanlarında "Bronz" madalya elde ettiler. Tayfur Azbay “Tatlı” dalında, Tahir Kılıç “Tavuk” dalında "Merit Ödülü", Hilal Sarıal ise “Yılın Altın Şefi” dalında "Klasman İkinciliği Kupası" ve Gümüş madalya ile döndü.

Kazanılan bu önemli başarıların ardından konuşan öğrenci ekip koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf Yiğit, “Bu okula geldiği günden beri başarılarının artması için sürekli çalışıyoruz. Son 3 yıldır ciddi başarılar elde ettik, çalışmalarımız hem akademik alanda hem de sosyal alanda artarak devam edecek” dedi. Yiğit; her türlü bilimsel ve akademik çalışmayı destekleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi'ne öğrencileri ve ekibi adına teşekkür etti. Ekip lideri Deniz Demir ise; çok kısıtlı bir sürede eldeki imkânları en iyi şekilde kullanarak çalıştıklarını ve kazanılan ödüllerle emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.