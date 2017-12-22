Asena Ceren için yardım kermesi

Köyceğiz Belediyesi Kültür Evinde, Kadın Akademisince düzenlenecek kermesten elde edilecek gelirin Asena Ceren Hoşman’ın yardım kampanyasına destek olmanın yanı sıra mesire alanına emzirme ve bebek bakım odası yapımında kullanılacağı açıklandı.

Köyceğiz Kadın Akademisi Başkanı Berrin Orhan, “Düzenleyeceğimiz kermesimiz için katılımcılarla hazırlıklarımız devam ediyor. Hastanemiz ve gönüllüler destek oluyor. Hastanemiz kermeste 5 stant açacak. Şuana kadar yaklaşık 50 stant oldu. Yiyecek, elbise ve takıya kadar çeşitli ürünler stantlarda yer alacak. Destek olmak isteyen herkesi saat 9-16 arası kermesimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Ankara’da tedavisi devam eden Asena Ceren Hoşman ise, kermesi düzenleyerek kampanyasına destek olanlara ilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

SGK’nın bedeli ödenen ilaçlar listesinde olmayan her kürü yaklaşık 21 bin liralık ilaç için Muğla Valiliği aracılığı ile yardım kampanyası başlatılmıştı.