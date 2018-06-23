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23 Haziran 2018 18:31

Asfalt çalışmaları yarımada genelinde devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından yapılmakta olan çevre düzenleme çalışmaları kapsamındaki yol yapım ve asfalt onarım çalışmaları, mevsimsel şartlar nedeniyle belirli program dahilinde sürdürülüyor.

Asfalt çalışmaları yarımada genelinde devam ediyor

23 Haziran 2018 18:31


Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler, Bitez Mahallesi ve Yalıkavak Mahallesi’nde finisher ve greyder kullanarak Bodrum Belediyesi sorumluluğundaki yollarda asfalt çalışmaları yapıyor.


Bitez Mahallesi Şah Caddesi’nde gerçekleştirilen 1,5 kilometre uzunluğa ve ortalama 7 metre genişliğe sahip yolda, çevre düzenleme ile yol yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışma sonunda da cadde boyunca finisher ile 1200 ton sıcak asfalt serilerek yol, vatandaşların kullanımına açıldı. Ekipler ardından Bitez 1301 Sokak, 1303 Sokak ve Mersinli Caddesi’nde toplam 800 metre uzunluğa ve ortalama 8 metre genişliğe sahip yolları 800 ton sıcak asfalt ile kaplayarak düzenleme çalışmalarını tamamladı.


Yalıkavak Mahallesi 62. Sokak’ta ise 1 kilometre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolu 900 ton, Zeybek Caddesi ve Dibekyeri Sokak’ta 500 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde olan yolu da, finisher ve greyder kullanarak 480 ton sıcak asfalt ile kapladı.


Söz konusu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, program dahilinde Bodrum genelindeki yolların bakımlarının en kısa sürede tamamlanacağını ve asfalt işlerinin de önümüzdeki günlerde Turgutreis, Konacık, Bitez ve Torba mahallerinde devam edeceğini bildirdi.




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