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21 Aralık 2016 17:57

Asırlık çınara kaymakamdan ziyaret

Asırlık çınara kaymakamdan ziyaret

21 Aralık 2016 17:57

Milas Kaymakamı Eren Arslan, 40 yıldır Türk Hava Kurumu (THK) Milas Şube Başkanlığı yapan 91 yaşındaki Ahmet Faik Demirkol’u ziyaret etti. Kaymakam Arslan, “yaşayan tarih” dediği Başkan Demirkol’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Göreve geldiği günden bu yana yoğun bir mesai yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, makamında hoş geldin ziyaretlerini kabul etmenin yanı sıra bizzat ziyaretlerini de sürdürüyor. Dün saat 15.30’da Türk Hava Kurumu (THK) Milas Şube Başkanı Ahmet Faik Demirkol’u ziyaret eden Kaymakam Arslan, 40 yıldır THK’de şube başkanı olarak hizmet veren Demirkol ile sohbet etti.
Kaymakam Arslan’ın ziyaretinden oldukça memnun kaldığını ve mutluluk duyduğunu ifade eden 91 yaşındaki Başkan Demirkol, kendisini tanıtarak kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Fitre ve zekat konusunda ilçe halkının desteğiyle çok ciddi bağışların toplanmasına vesile olduklarını ifade eden Demirkol, Başkan Yardımcısı Sabahattin Kiremitçi ve Sayman Cemal Çetin’in de destekleriyle çalışmalarını sürdüğünü belirtti.
Demirkol’u “yaşayan tarih” olarak nitelendiren Kaymakam Arslan, Demirkol’a çalışmalarından ötürü teşekkür ederek kurumun anı defterine şu ifadeleri not etti: “Fiziki yaşı 91, çalışma yaşı 18 olan Türk Hava Kurumu Milas Şube Başkanlığını 40 yıldır sürdüren Sayın Ahmet Faik Demirkol’u tanımaktan büyük bir onur duydum. Yüreğindeki vatanseverlik aşkının genç nesillere örnek olmasını diliyorum. Kendisini gönül pınarından istifade edeceğimiz bir hazine olduğunu düşünüyorum.”



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