Asırlık motiflerle ekonomiye katkı sağlıyorlar

Derneğin amacının unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğu açıklandı.

Derneğin açılışına Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AK Parti İl ve Menteşe İlçe başkanları ile kadınlar katıldı. Açılışta konuşan Altın Eller Derneği Başkanı Reyhan Özkahraman, amaçlarının kadın istihdamı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Muğla el sanatlarını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Özkahraman, Muğla’nın öz kültürü olan el sanatlarından Temel-i Devran, Kitre Bebek, iğne oyası, sırıklama gibi kültürümüzün bir parçası olan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için kadınlar olarak bir araya geldik ve Altın Eller Derneği’ni kurduk. Amacımız bu el sanatlarını hem öğretmek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve bunun yanında da proje üretilmesini sağlamak ve bu projelere destek vermek istiyoruz. Kadınlarımızın üretimde yer alması, ekonomiye katkı sağlaması, el becerilerini geliştirerek meslek edinmelerini sağlayarak sosyal hayatta kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kadınların iş hayatında yer almalarını önemsediklerini belirterek, Belediye olarak yapılan her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Gümüş, Muğla’nın geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı verdiklerini söylerken, her yıl Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda yüzlerce kadın kursiyere eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla’nın bir diğer adının da halk tarafından ‘Gadın Molam’ olarak telaffuz edildiğini söylerken, “Bu söz boşuna söylenmemiş. Kadınlarımızın iş hayatında yer alması ve ekonomiye katkı sunması, aynı zamanda ekonomik özgürlüklerini almaları bakımından önemli. Muğlalı kadınlar bu açıdan girişimci ve üretken olmaları ile hep gündemde” dedi.

Konuşmaların ardından Altın Eller Derneği’nin açılışı yapıldı.