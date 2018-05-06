Askerden kaçtı, hırsızlık yaptı...

Hırsızlık olayına karışan zanlı, Kırşehir’de jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı. Arabası çalınan mağdur ise hırsızlık zanlısının yakalanmasının ardından aracına kavuştu.

Muğla’nın Milas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gonca Sokak’ta meydana gelen hırsızlık olayında; askerden kaçan bir zanlı 12 Nisan tarihinde Ali Altuntaş’a ait olan 48 LK 120 plakalı aracı sokakta park halindeyken çaldı.

Durumu Altuntaş’ın yetkililere vermesinin ardından Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Toplamda, 376 saatlik kamera kaydını izleyen ve titiz bir çalışma yürüten ekipler; araç hırsızı şüphelisinin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan birçok suç kaydı bulunan E. K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık zanlısının kimlik bilgileri tüm Türkiye’deki polis ve jandarma birimleriyle paylaşıldı. Bu sırada Milas polisi, güvenlik kamerası kayıtlarını takip ederek Milas’tan çalınan aracın Denizli iline gittiğini belirledi.

Milas Hava Meydan Komutanlığında er olarak askerlik yaparken, hastaneye gittiği sırada firar ettiği öğrenilen araç hırsızı E.K.’nın, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Milas’ta ve daha sonra Kahramanmaraş’ta olmak üzere toplam 2 aracı daha çaldığı tespit edildi.

Kırşehir’de jandarma yol kontrolü sırasında yakalanan E.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Mustafa Dündar, hırsızın Denizli’de park halinde bıraktığı 48 LK 120 plakalı aracı, ilçeye getirildikten sonra sahibine teslim etti.

Aracı teslim alan Altuntaş, detaylı ve titiz çalışma yapan polis ve jandarma ekiplerine çok teşekkür etti.