Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 18:02

Askeri geminin komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Askeri geminin komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

27 Aralık 2016 18:02

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndaki görevinden açığa alınan 2 subay FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kurmay Binbaşı Y.R.’nin (38) üste bulunan savaş gemilerinden birinin komutanı olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla ve Marmaris Terörle Mücadele ekipleri, öğle saatlerinde NATO’ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talimatıyla açığa alınan 38 yaşındaki Kurmay Binbaşı Y.K. ve 35 yaşındaki Yüzbaşı K.S.G.’yi, kaldıkları lojmanda gözaltına aldı.
Komutanların lojmanlarından yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, cep telefonları, CD, DVD, belge ve dokümanlara tutanakla el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan iki subay, Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü. İki subayın Muğla’da işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Savaş gemisinin komutanı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geçen ay açılan soruşturma kapsamında “Bylock” haberleşme sistemi kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kurmay Binbaşı Y.K. ve Yüzbaşı K.S.G.’nin, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda bulunan savaş gemilerinde görev yaptıkları öğrenildi. Kurmay Binbaşı Y.K.’nin Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nda bulunan ismi açıklanmayan bir savaş gemisinin komutanı olduğu öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç