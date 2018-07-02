Ata Sanayi Sitesi projesinde sona gelindi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ile kooperatif üyelerinin katıldığı Mali Genel Kurulda yeni yapılacak Sanayi Sitesi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

MUTSO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dişcigil’in, Divan Başkanı olduğu genel kurulda ilk konuşmayı S.S.Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ayhan Çay yaptı. Başkan Çay," Muğla’mızın uzun yıllar ihtiyacına cevap verecek Ata Sanayi Sitemizin projesinde sona gelindiğinin müjdesini vermek istiyorum. 15 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe konulan " Sanayi İşletmeleri ile Sanayi Sitelerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin yönetmelik" hükümlerine yönelik, bizde Menteşe ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte mesai harcayarak doğru yeri bulmaya ve planlamasını yapmaya çalıştık." diyerek bu süreçte destek veren kurumlara teşekkür etti.

S.S.Ata Küçük Sanayi Sitesi üyelerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürvekili Gökçen Kasapoğlu, sanayinin planlandığı yer olan Akkaya-Gülağzı mevkiindeki arazideki planlamayla ilgili sunum yaptı.

- Muğla’mıza hayırlı olsun

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de yaptığı konuşmada, " Çok zor gibi gözüken, ama şu an neredeyse sonuna yaklaşılan S.S. Ata Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından Menteşe Belediyemize gönderildi. Sanıyorum bu hafta içerisinde gerçekleştireceğimiz Meclis toplantımızda konuyu ele alacağız. Hayal gibi gözüken ama doğru yönetim ve doğru insanlarla konuyu çözme gayreti bizleri buralara kadar getirdi. İnşallah hep birlikte buranın temel atma ve yapımı sonrasında da sizlere işyerlerine teslim etme törenlerinde birlikte olmayı umuyorum. Muğla’mıza hayırlı olsun" dedi.

- Temel atma töreninde de birlikte olacağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ise, "Muğla’nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak olan bu projeyi hep birlikte yapmak için mücadele ediyoruz. Ticaret Odamızın eski Başkanı Bülent Karakuş, şimdiki Başkanı Mustafa Ercan, Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş ve Kooperatif Başkanımız Ayhan Çay bu projenin bir an önce gerçekleşmesi için ellerini taşın altına koydular. Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yaptı. Şimdi 1/1000 Uygulama İmar Planı için dosyayı Menteşe Belediyesine gönderdi. Sanıyorum Menteşe Belediyemizde bu hafta bunu Mecliste görüşecek. Bu kadar alçak gönüllü ve bilmediği konu hakkında bilmiyorum, öğrenmek istiyorum sözünü söyleyen nadir insanlardan biri olan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay’ı ve Yönetim Kurulu üyelerini kutluyorum. İnşallah temel atma töreninde de birlikte olacağız" diye ifade etti.