Atığı getir, hediyeyi götür

Kampanya kapsamında 2 litre atık yağ, 30 adet atık pil veya 1 büyük poşet ambalaj atığı getiren çocuklara futbol, basketbol, hentbol veya voleybol topu hediye edilecek.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kış aylarında çocukların atık toplama kampanyasına olan yoğun ilgisini yaz ayında da devam ettiriyoruz. Bu kapsamda atık toplayan çocuklarımıza futbol, basketbol veya voleybol topu hediye ediyoruz. Kampanya ile geleceğimiz olan çocuklarımıza her atığın çöp olmadığını öğretmeyi, temiz toplum, temiz çevre bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Top hediye etmekteki amacımız ise çocuklarımızın yaz dönemini bilgisayar başında veya kapalı alanlarda değil, parklarda ve açık alanlarda arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmelerini sağlamak.” dedi.