Atık pet şişelerden tekne yaptı, denizde yüzdürdü

Fethiye’nin Foça Mahallesi’nde yaşayan Şeref Topçu, yaklaşık iki ay önce sokak ve plajlardan atık pet şişeleri toplamaya başladı. Topladığı pet şişeleri yine, deniz ve kanallara atılan atık balık ağı ile misinayı birbirine bağlayarak, yaklaşık 2 metre uzunluğunda tekne yaptı. Pet şişelerden yaptığı tekneye “Geri dönüşüm” adını veren Topçu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olması nedeniyle Çalış Plajı’ndan denize indirerek yüzdürdü. Bölgede yaşayan yabancı turistler de etkinliğe yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf ve görüntü çektiler.

Topçu, yaptığı açıklamada, "Mahallede yaşayan çocuklarla beraber çevredeki ve plajlardaki atıkları topladık. Topladığımız atık şişelerden farkındalık oluşturmak adına tekne yaptık" diyerek, “İnsanların çevreyi nasıl kirlettiğini göstermek istedik. Çevreye en çok pet şişe, alışveriş torbaları, içecek kutuları atılıyor. Bunları çocuklarımızla topluyorum. Onlara bu bilinci aşılamak istiyorum" diye konuştu.

Tekne yapımında kullandığı şişeleri iki çocukla iki ayda topladığını söyleyen Topçu, "Teknede yaklaşık 400 1,5 litrelik, 550 yarım litrelik pet şişe bulunuyor. Balıkçıların attıkları misinalarla şişeleri birbirine bağladık. Kanaldan kestiğimiz kargılarla iskeletini oluşturduk. Yüzüp yüzmeyeceğini bilmediğim için çok heyecanlıydım. İnşallah çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacağız. Bu konuda herkesin duyarlı olacağına inanıyorum. Ümidimizi yitirmeden benzer çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Atık pet şişelerden yapılan tekne, bir hafta boyunca Beşkaza Meydanı’ndaki Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sergilenecek.