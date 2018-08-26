Atlı Jandarmalar tatilcilerin ilgi odağı

Dalyan Mahallesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler atlı jandarmalarla bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçeye tatil için gelen yerli, yabancı turistleri hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ’Atlı Jandarma’ uygulaması tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) eğitim alan “Candaş” ve “Uğur” isimli atlar ile binicilerden oluşan atlı jandarma timi, Dalyan Mahallesi’nde tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerde devriye geziyor.

Asayiş çalışması yapan atlı jandarma timi, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin fotoğraflarını çektiği tim, devriye görevi yaptı.

Atlı timle fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirtti.

Uzun yıllardır Dalyan’da yaşayan Hakkı Turhan; “Güzel bir uygulama halkımızın ilgisini çekiyor. İnsanlarla, hayvanları yakınlaştırıyor. Hayvanlar insanlardan daha sadıklar.” diye konuştu.

Ailesi ile birlikte atlı timle fotoğraf çektiren Nermin Gökalp; “Çok güzel bir uygulama, insanlarla hayvanların iç içe olması çok güzel.” dedi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu dile getiren Süleyman Orpak ise şöyle konuştu; “Kimseyi rahatsız etmiyor ve turistlerin ilgisini topluyor. Güzel olmuş, iyi düşünülmüş.”