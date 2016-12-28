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28 Aralık 2016 00:16

ATTDER’den ‘Çocuklar üşümesin’ kampanyası

ATTDER’den ‘Çocuklar üşümesin’ kampanyası

28 Aralık 2016 00:16

Acil Tıp Teknikerleri Derneği Muğla İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Çocuklar üşümesin’ projesi yardım kampanyasında toplanan kışlık montlar Muğla’nın uzak dağ mahallelerindeki 336 çocuğa ulaştırılıyor.
ATTDER Muğla İl Başkanı Neslihan Yılmaz proje ile ilgili konuşmasında; “Çocuklar üşümesin projesi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Sosyal İşler Sekreterliğince başlatılan bir yardım kampanyasıdır. Amacımız bu çetin kış günlerinde imkânsızlıklar yüzünden kaban, ayakkabı ve kıyafetleri olmadığı için üşüyen çocuklara, el uzatarak sıcacık kalbimizle hem üşüyen ellerini, hem de kırık gönüllerini ısıtmaktı. Sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturu ile çalışmalarımızı sürdürerek ihtiyaç sahibi ile yardım eden arasında manevi bir bağ kurmayı hedefledik dedi. Bu proje dört yıldır devam eden bir proje. Gecen yıllarda Aydın, Van, Şanlıurfa illerinden okullara Muğla ATTDER olarak yardımlar gönderdik ve geçen yıl kendi ilimizde bu güzel projeyi devam ettirme kararı aldık. Projede bizim için önemli olan yapılacak mont ve bot yardımlarında ürünlerin kullanılmış olmaması, hediye paketi yapılması ve kesinlikle yardımların nakdi olmamasıdır. Nasıl çocuğumuza kardeşimize özel günlerde hediye alırız özeniriz, burada da amacımız bu. İhtiyacı olan öğrencilere hem karne, hem yeni yıl hediyesi olarak mont ve botlarını en özel şekilde onlara ulaştırmaktı. Muğla Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer, Milas, Ortaca, Ula ilçe okullarında toplam 336 öğrenciye hediyelerini ulaştırdık” dedi.
ATTDER İl Başkanı Yılmaz “Dernek işi, yardım işi gönül işidir. Emeği geçen ATTDER Muğla yönetimindeki arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizleri bu projede destekleyen tüm Muğla il Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, Muğla 112 çalışanlarına, Muğla Sağlık-Sen yönetimine, Muğla SASODER yönetimine, Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ederim” dedi.



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