Ava giderken av oluyordu

Bodrum'da balık avlamak için Gümüşlük sahilinden denize açılan amatör balıkçılar, deniz ortasında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Denize dalarak balık avlayan martı ağlara takılınca av oluyordu. Can çekişen martının imdadına balıkçılar yetişti.

Gümüşlük sahilinden denize açılan bir gurup amatör balıkçı deniz ortasından çırpınan bir canlı gördü. Hızlıca bölgeye giden balıkçılar deniz üzerindeki canlının martı olduğunu fark etti. Balık tutmak için denize dalan martının olta uçlarındaki iğnelere takıldığı anlaşıldı. Ava giderken av olan martının imdadına balıkçılar yetişti. Gagasında ve 2 ayağında olta iğnesi bulunan martı balıkçılar tarafından tekneye alındı. Ayağındaki ve gagasındaki iğneleri çıkaran balıkçılar daha sonra martıyı tekrar doğaya saldı.

Balığı kurtarmak için büyük bir çaba sarf eden Mustafa Yurdan, balık avlamak için denize açıldıklarını belirterek, “Bir grup arkadaş balık tutmak için denize açıldık. Bir anda karşımızda deniz üzerinde oynayan bir canlı fark ettik. Yaklaştığımızda boğulmak üzere olan bir martı gördük. Hemen tekneye alarak önce ayağındaki sonra da gagasındaki iğneleri teker terek çıkarıp denize saldık” dedi.