İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ava giderken av oluyordu

Bodrum’da balık avlamak için Gümüşlük sahilinden denize açılan amatör balıkçılar, deniz ortasında gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Bodrum'da balık avlamak için Gümüşlük sahilinden denize açılan amatör balıkçılar, deniz ortasında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Denize dalarak balık avlayan martı ağlara takılınca av oluyordu. Can çekişen martının imdadına balıkçılar yetişti.


Gümüşlük sahilinden denize açılan bir gurup amatör balıkçı deniz ortasından çırpınan bir canlı gördü. Hızlıca bölgeye giden balıkçılar deniz üzerindeki canlının martı olduğunu fark etti. Balık tutmak için denize dalan martının olta uçlarındaki iğnelere takıldığı anlaşıldı. Ava giderken av olan martının imdadına balıkçılar yetişti. Gagasında ve 2 ayağında olta iğnesi bulunan martı balıkçılar tarafından tekneye alındı. Ayağındaki ve gagasındaki iğneleri çıkaran balıkçılar daha sonra martıyı tekrar doğaya saldı.


Balığı kurtarmak için büyük bir çaba sarf eden Mustafa Yurdan, balık avlamak için denize açıldıklarını belirterek, “Bir grup arkadaş balık tutmak için denize açıldık. Bir anda karşımızda deniz üzerinde oynayan bir canlı fark ettik. Yaklaştığımızda boğulmak üzere olan bir martı gördük. Hemen tekneye alarak önce ayağındaki sonra da gagasındaki iğneleri teker terek çıkarıp denize saldık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.