Avrupa pazarında güçlenen Fethiye, yönünü Çin’e çevirdi

Fethiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları, Fethiye’nin Avrupa’nın yanı sıra Uzak Doğu’da da tanınan önemli bir turizm bölgesi olduğuna işaret etti.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi bir araya geldikleri toplantıda, bu yıl Fethiye’deki turizmi değerlendirdi. Torunoğulları Çin’de gelen turistlere dikkat çekerken, Başkan Saatçi, Fethiye’nin tarihi ve kültürüne dikkat çekti.

’’Artık Uzak Doğu’da da tanınıyor’’

Fethiye’nin Uzak Doğu’da tanındığına dikkat çeken FETOB Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları, ’’Fethiye sadece Avrupa’da ve Türkiye’de popüler bir destinasyon değil, artık Uzak Doğu’da da tanınmış bir destinasyon haline geliyor. Fethiye Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Çin Survivor programı ile Fethiye Ölüdeniz çok ilgi gördü. Yaklaşık 800 milyon Çinli’ye ulaşıldı ve Fethiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafik güzellikleri Çin’e tanıtıldı. Çinlilerin Fethiye’ye akını oluştu’’ şeklinde konuştu.

’’Her türlü alternatif mevcut’’

Özellikle kültür turizminin çok öne çıkmaya başladığı ifade eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi de ’’Bütün Anadolu’nun kadim toprakları gibi Fethiye’nin de milattan önce 5 bin yılına kadar giden geçmişe sahip. Yani kültürel, tarihsel ve coğrafi anlamda büyük önemi var. O yüzden Fethiye’de sadece güneş, kum ve deniz değil macera, dalış, yürüyüş ve yamaç paraşütü gibi her türlü alternatif mevcut. Tatil köylerimiz var, butik otellerimiz çoğaldı. İnsanların Fethiye’ye gelmemesi için çok fazla neden olması lazım, öyle bir neden yok. Fethiye’ye gelmeleri için birçok neden var. O anlamda ben çok iyi geçeceğini umduğum sezonda herkese bol, bereketli, kazançlı günler diliyorum’’ açıklamasında bulundu.