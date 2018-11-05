Avrupa'dan gelen öğrenciler zeytin hasadı yaptı

Bodrum'da özel bir okul tarafından düzenlenen zeytin festivalinde Avrupalı öğrencilerle birlikte zeytin hasadı yapıldı.

Önceki gün Ortakent-Yahşi Mahallesinde bulunan özel bir okulun bünyesinde gerçekleştirilen 2. Uluslarlarası Zeytin Festivaline, İspanya, İtalya, Bosna Hersek ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu zeytin diyarı ülkelerden öğrenciler katıldı.

İki gün boyunca süren etkinlik kapsamında, okul bahçesinde bulunan zeytin ağaçları hasat edildi. Toplanan zeytinlerin bir bölümü öğrencilerinde katılımıyla soğuk sıkımdan geçirildi. Zeytinlerin bir bölümü ise öğrenciler tarafından kırılarak kavanozlandı. Festival kapsamında yurt dışından gelen öğrencilere, Zeytin Dostu Derneği yetkilileri tarafından zeytinyağı tadımı yaptırıldı. Tadım yapan öğrenciler daha sonra hazırlanan tuvaldeki zeytin ağacını boyadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan halkoyunları gösterilerinin sunumunun ardından okul bahçesine ikici yılın ansına zeytin fidesi dikildi. Dikilen fidenin dostluk ve barış getirmesi dilendi.

Okulun İlkokul ve Anaokulu Müdürü Meryem Ebrem, “Esas amacımız binlerce yıldır bizim topraklarımızda yetişen zeytine sahip çıkmak, çevre bilinci oluşturmak ve aynı zamanda da zeytinin gücü olan barışı kullanmaktı. Aynı zamanda öğrencilerimiz zeytin kurmayı, zeytin yapmayı, zeytinyağını çıkarmayı öğreniyorlar. Buda öğrencilerimize bırakabileceğimiz en büyük miras olarak düşünüyoruz biz. Hep beraber zeytin fidanları dikmeye devam edeceğiz” dedi.