Ayaz Ata ve Noel Baba Marmaris'te buluşuyor

Marmaris Belediyesi, Aralık ayı içerisinde turizm hareketliliğini sağlama ve açık havada alternatif turizm alanları yaratma düşüncesiyle bu yıl da 1 Aralık 2018 – 1 Ocak 2019 tarihleri arasında Yeni Yıl Pazarı'nı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kuracak.

Son 2 yıldır yoğun ilgiyle karşılanan yeni yıl pazarının teması bu yıl “Kültürlerin Buluşması”olacak. İlçede bulunan yabancı yaşayanlarla birlikte ilçemizi ziyaret etmeyi planlayan yerli-yabancı turistlere ziyaretçilere “Noel Baba” ile “Ayaz Ata” gibi 2 farklı kültürü tanıtarak ziyaretçilerle kültür entegrasyonu oluşturulacak. Kurulacak olan standlarda kültürlere özgü yiyecekler, hediyelik eşyalar, kıyafetler satılırken kültürlerden ilham alınarak tasarlanan, canlı müzik performansları, canlı heykeller, kortejler ve daha pek çok eğlenceli gösterinin enerji ve hareket katacağı “Yeni Yıl Pazarı” Aralık ayı boyunca sürecek.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Ayaz Ata efsaneye göre kışın soğuk havalarda ortaya çıkan, aç, fakir, kimsesiz kimselere yardım eden bir evliya. Soğukta, darda kalanlara yardım edip onlara kut yani iyi ve güzel baht verdiğine inanılırdı. Türkler, güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu, büyük şenliklerle ‘Akçam Ağacı' altında kutlardı. Nardugan olarak bilinen bu bayram, Hunlar tarafından Avrupa'ya taşındı.

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Noel Babaysa efsaneye göre, noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi bir kişi. İnanılışa göre çocuklar Noel Baba'ya mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır.

Son başvuru 8 Kasım olan ve 1 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında açık kalacak yeni yıl pazarından stant kiralamak isteyenler için stant başvuruları başladı.