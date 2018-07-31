Aydem’den Bodrum Çarşı’da yeni müşteri ilişkileri merkezi

Elektrik tedarikinde, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Aydem, sahip olduğu MİM sayılarını artırmaya devam ediyor. Aydem, yeni açılan Bodrum Çarşı MİM ve mevcut Bodrum MİM’leri ile birlikte toplam 4 adreste, Bodrumlu müşterilerinin daha konforlu ve ferah bir mekanda, işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Aydem, müşterilerine, fatura ödemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamak ve ekstra işlem ücreti ödememek adına, Aydem MİM’lerinde veya Aydem’in anlaşmalı olduğu bankalarda ilgili işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor. Belirtilen seçeneklerin dışında, farklı ödeme kanallarını tercih etmemeleri önerilen Aydem müşterileri, Aydem kurumsal web sitesi üzerinden anlaşmalı bankalar bilgilerine ulaşabiliyor.

Bodrum Çarşı’da hizmet verecek olan yeni MİM’in adres bilgisi Çarşı Mah. Cevat Şakir Cad. No:46/A-2 olmakla beraber, diğer MİM’lerin adres bilgilerine www.aydem.com/tr/MusteriIliskileriMerkezleri sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor.