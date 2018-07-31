Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 10:23

Aydem’den Bodrum Çarşı’da yeni müşteri ilişkileri merkezi

Aydem, artan müşteri yoğunluğuna kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla Bodrum’da yeni bir müşteri ilişkileri merkezi (MİM) açtı.

Aydem’den Bodrum Çarşı’da yeni müşteri ilişkileri merkezi

31 Temmuz 2018 10:23


Elektrik tedarikinde, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Aydem, sahip olduğu MİM sayılarını artırmaya devam ediyor. Aydem, yeni açılan Bodrum Çarşı MİM ve mevcut Bodrum MİM’leri ile birlikte toplam 4 adreste, Bodrumlu müşterilerinin daha konforlu ve ferah bir mekanda, işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.


Aydem, müşterilerine, fatura ödemelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamak ve ekstra işlem ücreti ödememek adına, Aydem MİM’lerinde veya Aydem’in anlaşmalı olduğu bankalarda ilgili işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor. Belirtilen seçeneklerin dışında, farklı ödeme kanallarını tercih etmemeleri önerilen Aydem müşterileri, Aydem kurumsal web sitesi üzerinden anlaşmalı bankalar bilgilerine ulaşabiliyor.


Bodrum Çarşı’da hizmet verecek olan yeni MİM’in adres bilgisi Çarşı Mah. Cevat Şakir Cad. No:46/A-2 olmakla beraber, diğer MİM’lerin adres bilgilerine www.aydem.com/tr/MusteriIliskileriMerkezleri sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç