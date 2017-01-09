Ayyıldız, Ankara’dan müjdeyle döndü

Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde Ankara da Başbakanlık köşkünde Başbakan Binali Yıldırım, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve diğer illere ait birlik başkanlarının katıldığı toplantıdan müjdeli haberler alarak Marmaris’e döndü.

Ayyıldız, Ankara dönüşü yazılı basın açıklaması yaparak konu ile ilgili şunları söyledi; “Yaklaşık 6 aydır Ankara’da ki görevlerim gereği sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,Ekonomi Bakanlarımız ile sürekli görüşmeler yapıp, esnaf ve sanatkarımın sıkıntılarını anlatmaya ve çözüm yolları üretmeye çalışıyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda, esnaflarımın en büyük sıkıntısının malum olaylar sonucunda geçtiğimiz yıl turizminin ve ekonomisinin kötü geçmesi nedeniyle, nakit para sıkıntısı çekildiği ve esnaflarımın bankalardan para alamayınca başka geliri olmadığı için dükkanını kapattığı ve dükkanını kapattıktan sonra yanında çalışan personeli emekli maaşı yada işsizlik maaşı alırken, işverenin hiçbir şey alamaması çok büyük bir problem teşkil ediyordu.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile görüşmelerimiz sonuç verdi ve bu hafta bir aksilik olmaz ise TBMM, esnaf ve sanatkarın bankalarda görülen kötü sicillerinin silinmesi anlamına gelecek olan sicil affı yasası sunulacak ve çok büyük bir aksilik olmaz ise yasa meclisten geçerek, esnaf ve sanatkarımız bu kötü geçen kış sezonunda bankalardan kredi çekerek nakit akışı problemlerini çözecekler”.

ESNAF FONU KURULUYOR

Şükrü Ayyıldız , esnafa bir müjde daha verdi. Ayyıldız, “Esnaf ve sanatkar, işveren veya patron olarak iş yerini kapattığında yada işleri düzgün gitmediğinde destek alabileceği sabit bir geliri yoktu. Düşünün bir çalışan işsiz kaldığında işsizlik maaşı alıyor yada emekli olabiliyorsa emekli maaşı alıyor. İşveren olan esnaf dükkanını kapattığında hayatını devam ettirebilmesi için güveneceği hiçbir kapısı yoktu.Bu problemi çözmek için Esnaf fonu kurulacak. Esnaf ve sanatkar kendi isteği ile 35 tl her ay bu fona para yatıracak. Devletimizde o esnaf adına 18 TL’de kendisi yatıracak toplamda 53 tl esnaf adına 2 yıl boyunca para biriktirilecek. 2 yıl geçtikten sonra, esnafımız isterse aylık en az 700 TL en fazla 1.400 TL arası olmak üzere, işsizlik maaşı gibi para alabilecek yada parasını çekebilecek.

Bu hafta geçmesini beklediğimiz bu iki karar ile Benim Esnaf ve Sanatkarım 2017 yaz sezonuna kadar rahatlayacak ve eskisi gibi yeniden yüzü gülen,sokakta,evinde,iş yerinde rahat oturan bir esnaf ve sanatkar olacak diyerek sözlerine son verdi.