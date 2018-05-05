Aziz Yıldırım, Bodrum’da pota açılışı yaptı

Tören sonrasından Bodrumspor maçını izledi minik futbolcularla buluştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bodrum’un Gümüşlük Mahallesinde bulunan Kemal Durmaz Ortaokulu’nda Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Açılışın ardından Bodrumspor maçına giden Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı izledi.

Maçı izledikten sonra Fenerbahçe Bodrum futbol kulübündeki minik futbolcularla bir araya geldi. Aziz Yıldırım, minik futbolcuların getirdiği formaları imzaladı. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Yıldırım’la fotoğraf çektirmek isteyenler bir birlerini ezdi.