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05 Mayıs 2018 19:49

Aziz Yıldırım, Bodrum’da pota açılışı yaptı

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün, Türkiye genelinde başlattığı ’1907 Okul 1907 Pota’ etkinliği kapsamında, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Muğla’nın Bodrum ilçesinde potaların açılış törenine katıldı.

Aziz Yıldırım, Bodrum’da pota açılışı yaptı

05 Mayıs 2018 19:49

Tören sonrasından Bodrumspor maçını izledi minik futbolcularla buluştu.


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bodrum’un Gümüşlük Mahallesinde bulunan Kemal Durmaz Ortaokulu’nda Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.


Açılışın ardından Bodrumspor maçına giden Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı izledi.


Maçı izledikten sonra Fenerbahçe Bodrum futbol kulübündeki minik futbolcularla bir araya geldi. Aziz Yıldırım, minik futbolcuların getirdiği formaları imzaladı. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Yıldırım’la fotoğraf çektirmek isteyenler bir birlerini ezdi.




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