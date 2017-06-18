Babalar gününde babalar ve oğulları karşı karşıya geldi

Düzenlenen karşılaşmada minikler ile babaları yeşil sahada kozlarını paylaştı.

Sahaya, ‘Tüm babalarımızın babalar gününü kutlarız’ pankartı ile çıkan minikler ve babaları, zevkli ve kıran kırana geçen bir maç ortaya koyarken, kazanan 3-1’lik skorla minik futbolcular oldu.

Babalar günü etkinliği için çocukları ile bir araya geldiklerini açıklayan Feyzullah Çoban, “Bugün babalar günü olduğu için bir etkinlik yaptık. Babalar ve oğullar. Anneler gününde de anneler ve oğullar etkinliği yapılmıştı ve minikler annelerini yenmişlerdi. Bugün yine bizi yendiler. Moralimiz bozuk. Çocuklarımızın hepsi futbol aşığı. Oğlum Yiğit Sedat’ın kolu kırık, ama hala burada. Elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz çocuklarımıza” ifadelerini kullandı.

Çoban’ın oğlu Yiğit Sedat Çoban ise, “Babamın dediği gibi anneleri yenmiştik. Bugün babaları da yendik. Hem gol attım, hem de babaları yendiğimiz için mutluyum. Bu etkinliği düzenleyen hocam ve kulübüme teşekkür ediyorum” dedi.

Oğlu 48 Çağdaş Spor’da oynayan Şenol Akay, babalar günü etkinliği için bir araya geldiklerini söylerken, oğlu Memiş Akay da şunları kaydetti: “Çok güzel bir etkinlik oldu. Babalara karşı oynadık. Her zamanki gibi yendik."

Mert Ertel’in babası Mesut Ertel, “Bu sene 48 Çağdaş Spor olarak liglerde yağmur çamur demeden bütün veliler olarak her maçlarına gittik. Çocuklarımızın sonuna kadar arkasında olduk. Bu sene ligi ikinci olarak bitirdik. Çocuklara veliler olarak her maçta yanlarındayız. Çocuklarımız ile gurur duyuyoruz. Başkanıma ve hocamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Mert Ertel ise, “48 Çağdaş Spor’da sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettim. Güzel bir maç oldu” dedi.

48 Çağdaş Spor Kulübü Başkanı Çağdaş Uyar, herkesin mübarek Ramazan ayını kutladığını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün babalar ve oğullar maç yaptık Balar Günü sebebiyle. Babalar oğullarının kahramanlarıdır diyerek yola çıktık. Üçüncüsünü yaptık. Kulübümüzü bu sene kurduk. Ligi ikinci olarak bitirdik. Güzel bir ligdi. Yağmur çamur demeden beraber bütün maçlara gittik. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kulüp Başkanının oğlu kaleci Rüzgar Uyar, “Çok güzel bir etkinlikti. Babama teşekkür ediyorum bu etkinliği hazırladıkları için. Buradan tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum."

48 Çağdaş Kulüp Antrenörü Oğuzhan Avcı, 3 yıl önce Altınordu Futbol Okulu olarak başladıklarını ve bu yıl kendi kulüpleri 48 Çağdaş Spor Kulübünü kurduklarını hatırlatarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Üç yıldır babalar gününü bu şekilde kutluyoruz. Amacımız bir aile olmak burada. Babalar sağ olsunlar desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Bu kadar işin arasında her antrenmana geliyorlar, her maça geliyorlar. Çocukları ile birlikte az zaman geçirdiklerini düşünüyorum çünkü yoğunlar. Burada hem kaynaşsınlar, hem zaman geçirsinler evlatları ile birlikte. Hem de veliler kendi arasında bir aile olsun. Burada bir aile ortamı olsun diye böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Üç yıldır yapıyorum ben bu etkinliği. Üç yıldır babalar gününü bu şekilde kutluyoruz biz. İlk defa da Anneler Gününü geçtiğimiz ay bu şekilde kutladık."

Maç sonrası minik futbolcular babalarına hazırladıkları hediyeleri verdiler.