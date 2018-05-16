Bağlıağaç Okulu ’’Hayaller Kuruyoruz’’la Kütüphanesine Kavuştu

Üniversitenin Hukuk Fakültesi Bölümünde okuyan ’’Hayaller Kuruyoruz Kulübü’’ öğrencileri Seydikemer Bağlıağaç Mahallesinde kütüphanesi olmayan Şehit Nizamettin Akan Ortaokuluna öğretmenler, okul görevlileri ve öğrencilerle çalışarak kütüphane kurdular.

Seydikemer Bağlıağaç Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Handan Kalay, üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kurduklarını öğrenince okulda kütüphane ihtiyacının giderilmesi için bu öğrencilerle irtibata geçti. Okulun resimlerini gören öğrenciler buraya kütüphane yapmak için karar verince zaman kaybetmeden harekete geçerek Seydikemer Bağlıağaç Mahallesinde kütüphanesi olmayan Şehit Nizamettin Akan Ortaokuluna geldiler. Okulda hafta sonu öğretmenler, okul görevlileri ve öğrencilerle birlikte çalışan Hukuk Fakültesi öğrencileri Şehit Nizamettin Akan Ortaokuluna kütüphane kurdular.

Şehit Nizamettin Akan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Handan Kalay, "Hukuk Fakültesi Bölümünde okuyan öğrencilerle irtibata geçtim. Görev yaptığım Seydikemer Bağlıağaç Mahallesinde kütüphanesi olmayan Şehit Nizamettin Akan Ortaokuluna kütüphane kurmaları için talepte bulundum. Öğrencilerde bu isteğimi kabul ettiler. Öğrenciler 2 gün gece gündüz demeden çalışarak okulumuza çok güzel bir kütüphane kazandırdılar. Ben bu süre zarfında bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanenin içini kitapla da doldurdular. Üniveristeye ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

’Hayaller Kuruyoruz’ kulübü olarak Türkiye’nin yedi bölgesinde kitap ve kütüphane ihtiyacı olanlara yardımcı olmak amacıyla kurulup hizmet verdiklerini belirten öğrenciler de güzel işler yaparken kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiler.