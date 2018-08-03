Barış Akıncılar’ın babası Ünal Akıncılar, bahçe sularken aniden yere yığıldı. Akıncılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milas’ın Hacıapti Mahallesi Balçık Mevkii’nde meydana gelen olayda, eski Milas Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Barış Akıncılar’ın babası Ünal Akıncılar, bahçe sularken aniden yere yığıldı.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre; 70 yaşındaki Ünal Akıncılar Balçık Mevkii’ndeki evinde bahçe sularken, birden fenalaşarak aniden yere yığıldı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akıncılar’a ilk müdahaleyi yapmasına rağmen hayata döndüremedi. Akıncılar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bahçe sularken fenalaşan Akıncılar’ın ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu düşünülüyor.