Bakan Eroğlu esnafa fidan dağıttı

Dr. Veysel Eroğlu, Muğla’da inşa edilen 12 tesisten bir tesisin açılışını gerçekleştirirken, 11 tesisin de temelini attı. Temeli atılan tesislerin 10’unun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve birinin de Orman Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya kazandırıldığı açıklandı. Bakan Eroğlu törende ayrıca bir dere ıslahının açılışını da gerçekleştirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, açılış ve temel atmak için geldiği Muğla’da önce Muğla Valiliği bahçesine çam fidanı dikti. Vali Esengül Civelek tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamada, “Burada 12 tesisin temelini atacağız. Toplam 179 milyon TL. Bunlardan birkaçı Yatağan Yaylasöğüt barajı ve sulaması, muhteşem bir tesis bu. Yılda yaklaşık 2,5 milyon TL çiftçimize ilave gelir getirecek” dedi.

“Büyük hedefler koyduk”

2019 yılına kadar büyük hedefler koyduklarının altını çizen Bakan Eroğlu, “2019 yılına kadar Türkiye’de 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Bir tarihte Orman Genel Müdürü dedi ki, zeytinleri keseceğiz. Burada çok fazla. Ne diye kesiyorsunuz, bunlar öyle bir şey ki, bu bölgenin iklimine uygun hastalıktan ari. Böyle bir şey olamaz. Dediler ki yargı kararı var. Ama yargı kararını okumadan karar veriyorlar. Durun dedim. Yargı kararını okuyunca gördük ki, yüzde 80’i zeytin olarak gözüküyor, yüzde 20’si başka ağaç oluyor. Bir talimat verdim. Bütün zeytinlikleri aşılayacağız, vatandaşa kura çekip dağıtacağız diye talimat verdim” ifadelerini kullandı.

“İsrail’i nefretle kınıyorum”

Bakan Eroğlu ABD’nin Kudüs’e büyükelçiliğini taşımasını değerlendirirken, “İsrail zalim bir devlet. İnsanları gördünüz televizyonlarda. Şu ana kadar 59 masum vatandaş, silahsız vatandaş maalesef orada şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Yaralı sayısı da 2 bin 770’e yükseldi. Zulüm mutlaka sonunda kendisini yakar. Kabul edilebilir bir şey değil. Ben de şiddetle kınıyorum” şeklinde konuştu.

Ege Gelişim Projesi

Ege Bölgesi için muazzam bir eylem planı hazırladıklarını aktaran Bakan Eroğlu, “Buraya en azından zengin turistlerin, hedefimiz en az 10 milyon zengin turist gelmesini sağlamak. Bunun içini ne gerekiyor? Bir takım tesisler, altyapı, yollar tamam. Denizlerimiz mavi bayraklı tertemiz. Dünyada böyle tertemiz deniz yok” diye konuştu.

Bakan Eroğlu Valilikten Menteşe Kapalı Spor Salonuna geçerek burada 12 tesisten 11’inin temelini attı, birisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra Muğla kent merkezi Menteşe ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyaretinde vatandaşlara gelir getirici fidanlardan dağıttı.

Muğla’ya 179 milyon TL’lik 12 tesis

Dr. Veysel Eroğlu, düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde Yatağan Yaylaköy Barajı ve Sulaması, Ula Çıtlık Göleti ve Sulaması, Seydikemer Kayacık Göleti ve Sulaması ve Menteşe Göktepe Sulaması ile 3 adet gölet ve 3 adet taşkın koruma tesisinin temelini attı. Ayrıca, ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmaların da temelini attı. Bakan Eroğlu, Seydikemer Ören Köyü Yavlak Deresi Islahı’nın da açılışını gerçekleştirdi. Muğla’da düzenlenen törende 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verilirken, adaçayı, lavanta ve fıstıkçamı fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidan da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Temeli atılan ve açılışı yapılan tesislerle 7 bin 278 dekar zirai alan suya kavuşacak. 1 milyon 920 bin metreküp su biriktirilecek. Bir ilçe, 3 mahalle ve bin 390 dekar arazi, taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak.