Bakan Kurum caretta carettaları denizle buluşturdu

İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) ziyaret eden Bakan Kurum, DEKAMER müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska’dan merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta, 2 yeşil deniz kaplumbağası ve yavru caretta carettaların denize bırakılması törenine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 400 yuvada 18 bin 700 deniz kaplumbağasının İztuzu sahilinde takibinin yapıldığı bilgisini verdi.

Deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan İztuzu sahilinin özel çevre koruma bölgesi olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Hem üniversitelerimiz hem de bakanlığımız tarafından deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

İztuzu sahilinin bölge açısından çok önemli olduğuna değinen Kurum, “Özel çevre koruma bölgesi ilan ettiğimiz bu plajda, deniz kaplumbağalarının korunması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah doğayı koruma sürecini önümüzdeki yıllarda da göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Deniz kaplumbağalarının insanlara saldırdığına yönelik çıkan haberlere değinen Bakan Kurum, “Yerli ve yabancı turistlerimiz sevme ve besleme adına kaplumbağalara yiyecek veriyorlar. Bu da kaplumbağaların beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. İnsanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Kaplumbağalar insanlara zarar vermek amacında değil. Nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağaların korunması için bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, program kapsamında Dalyan kanalında da incelemelerde bulundu.